Dead or Alive 6 - Tina, Mila und Bass in neuem Trailer bestätigt

Koei Tecmo Games hat drei weitere Charaktere für Dead or Alive 6 bestätigt. Das Vater-Tochter-Gespann aus Bass und Tina Armstrong bildet das Wrestling-Team "The Muscle", die beiden zählen zu den Dauerbrennern der Prügelspiel-Reihe. Auch die MMA-Kämpferin Mila, die in Dead or Alive 5 ihr Debüt feierte, wird wieder Teil des spielbaren Rosters sein und wartet erneut auf eine Chance, gegen ihr Idol Bass Armstrong antreten zu können.

Dead or Alive 6 Ein Franchise auf Identitätssuche

Bisher 17 Kämpfer für die Vollversion bestätigt

Die drei werden Teil zum Launch Teil des verfügbaren Casts sein und müssen nicht erst etwa als DLC gekauft werden, 17 Charaktere sind bisher für die Standard-Version bestätigt. Dead or Alive 6 erscheint am 15. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Es gibt diverse Vorbesteller-Boni, in Form zusätzlicher Charaktere und Kostüme.