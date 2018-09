Dead or Alive 6 - Releasetermin und weitere Charaktere enthüllt

Zur Tokyo Game Show 2018 hat Koei Tecmo Games einen neuen Trailer zu Dead or Alive 6 veröffentlicht, in dem unter anderem kurze Clips aus dem Storymodus und neue Kampfarenen zu sehen sind. Unter anderem wird in dem Trailer bestätigt, dass Ayane, Bayman, Marie Rose und Honoka Teil des Rosters des im kommenden Jahr erscheinenden Beat'em-Ups sein werden. Damit sind bisher folgende Charaktere fester Teil des Rosters:

Kasumi

Hayabusa

Jann Lee

Hayate

Zack

Helena

Diego

Hitomi

Leifang

Bayman

Ayane

Marie Rose

Honoka

Dead or Alive 6 Ein Franchise auf Identitätssuche

Zudem hat man bekannt gegeben, dass Dead or Alive 6 am 15. Februar 2019 erscheinen wird, zusammen mit einer Reihe Preorder-Boni. Bestellt ihr Dead or Alive 6 im PlayStation Store vor, erhaltet ihr ein Theme und Nyotengu als spielbaren Charakter dazu. Auf der Xbox One hingegen erhalten Vorbesteller neben Nyotengu auch ein weiteres Kostüm für Hayabusa. Außerdem wird es bis zum 14. März eine Prämie für alle Käufer geben, die das Spiel bis dahin digital erworben haben. Als Belohnung winkt ein weiteres Kostüm für Kasumi, auf Steam erhaltet ihr Nyotengu mit dazu. Zu guter Letzt kündigte man eine Digital Deluxe Edition für alle drei Plattformen an, die 25 zusätzliche Kostüme, drei zusätzliche Musikstücke, ein exklusives Kostüm für Kasumi und Phase 4 als spielbaren Charakter enthält.