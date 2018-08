Dead or Alive 6 - Neuer Charakter Diego vorgestellt, zwei weitere Charaktere auf der gamescom spielbar

Team Ninja hat im Rahmen des Beat'em-Up-Turniers EVO 2018 den ersten neuen Charakter für Dead or Alive 6 vorgestellt. Der Neuzugang heißt Diego und ist ein amerikanischer Straßenkämpfer, der mit seinen Fights Geld für die Behandlung seiner schwer kranken Mutter verdienen muss. Sein Kampfstil entspricht weniger einer echten Kampfsportart, sondern mutet eher wie ein typischer Brawler an, der rohe Kraft einsetzt. In dem Trailer war außerdem Rig aus DOA5 als Diegos Gegner zu sehen, der Taekwondo-Kämpfer wird ebenfalls in Dead or Alive 6 spielbar sein. Bisher sieht das bestätigte Roster wie folgt aus:

Kasumi

Ryu Hayabusa

Jann Lee

Zack

Helena Douglas

Hayate

Rig

Diego

Im Rahmen des Events wurde auch ein Turnier zu Dead or Alive 5 Last Round veranstaltet. Im Livestream wurde angekündigt, dass Dead or Alive 6 in einer neueren Fassung auf der gamescom 2018 spielbar sein wird. Außerdem teaste man an, dass Lei Fang und Hitomi in dieser Demo verfügbar sein werden. Dead or Alive 6 erscheint im Frühjahr 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.