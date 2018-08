Dead or Alive 6 - Hitomi, Leifang und ein Kraken

Im Vorfeld der gamescom 2018 hat Koei Tecmo Games einen neuen Trailer zu Dead or Alive 6 veröffentlicht. Darin ist erstes Gameplay mit der deutschen Karate-Expertin Hitomi und Serienveteranin Leifang zu sehen, außerdem gibt es eine brandneue Stage zu bestaunen. Als Arena dient ein Schiff, das aus mehreren Ebenen besteht. Wie für die Serie üblich gibt es so genannte Stage Hazards, die dem betreffenden Spieler zusätzlichen Schaden zufügen, wenn er hinein geschleudert wird. In diesem Fall handelt es sich dabei um einen gigantischen Kraken, der den Unglücklichen packt und zu Boden schmettert. Dead or Alive 6 ist auf der gamescom 2018 anspielbar, der Release ist für Frühjahr 2019 für die Plattformen PS4, Xbox One und PC geplant.