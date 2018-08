Cyberpunk 2077 - Offizielle Gameplay-Enthüllung, das ist das neue Cyberpunk-RPG!

Nachdem das erste Gameplay zu Cyberpunk 2077 auf der diesjährigen E3 und gamescom Vertretern der Presse vorenthalten blieb, sollte es am heutigen Tage endlich auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Nachdem CD Projekt RED am Morgen einen Livestream startete, warteten Zuschauer den ganzen Tag auf eine Auflösung der mysteriösen Codezeilen, die seitdem über den Twitch-Channel zu Cyberpunk 2077 flimmerten. Gegen Abend begann die Übertragung des ersten offiziellen Gameplay-Materials, das ihr nun oberhalb einsehen könnt.

Hierbei handelt es sich um eine 48-minütige Demo, die das Spiel in einem frühen Status der Entwicklung präsentiert. Ähnliches Material gab es auf der gamescom respektive E3 zu sehen, allerdings wurde das Gameplay vor Ort live demonstriert. Alle Infos zur Gameplay-Demo und was wir bis jetzt aus ihr ableiten können, haben wir in einem umfangreichen Ersteindruck nachfolgend für euch zusammengefasst:

