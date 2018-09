Capcom Beat'em Up Bundle - Sieben Arcade-Klassiker als Bundle für Switch, PS4, Xbox One und Steam

Gleich sieben Spielhallen-Klassiker auf einmal erhaltet ihr mit dem Capcom Beat'em Up Bundle, das am 18. September als Download für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Steam erscheinen wird. Neben Final Fight, The King of Dragons, Captain Commando, Knights of the Round und Warriors of Fate sind in dem Bundle außerdem Armored Warriors und Battle Circuit enthalten, die es bislang nur in Arcades zu spielen gab.

Alle Spiele erlauben Drop-In/Out-Koop, sowohl lokal als auch online. Außerdem dürft ihr in den Optionen den Schwierigkeitsgrad einstellen oder unbegrenzt viele Continues aktivieren. Darüber hinaus wird auch eine umfangreiche Galerie mit Artwork, Konzeptzeichnungen und Automatendesigns enthalten sein. Das Bundle wird 19,99 Euro kosten und kann ab sofort vorbestellt werden.