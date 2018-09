Call of Duty: Black Ops 4 - Zombies, Gladiatoren und exotische Waffen im Zombie-Trailer zu ''IX''

Der kompetitive Action-Shooter Call of Duty: Black Ops 4 erhält einen umfangreichen Zombie-Modus. Activision und Treyarch haben den offiziellen Trailer zu "Call of Duty: Black Ops 4 Zombies" veröffentlicht, den ihr oben eingebunden vorfindet. Hierbei soll es sich um den größten Zombie-Mode handeln, der bisher veröffentlicht wurde. Im Trailer geht es um einer der drei Experiences mit dem schlichten Namen "IX". Der Abschnitt lehnt sich scheinbar ans alte Rom an.

Im Trailer schnetzeln sich die Protagonisten mit ominösen Schusswaffen und exotischen Nahkampfwaffen einen Weg durch die Zombiehorden - und das in einem Konstrukt á la Kolosseum! Black Ops 4 treibt es hier ganz offensichtlich auf die Spitze. Es sieht nach einer Menge Shooter-Spaß aus, der mit bis zu vier Freunden im Koop gespielt werden kann. Die musikalische Untermalung stammt übrigens von Avenged Sevenfold, der mit dem Song Mad Hatter zugegen ist.

