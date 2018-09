Der offizielle Launch-Gameplay-Trailer zu Call of Duty: Black Ops 4 ist da! Activision feiert schon jetzt den Release am 12. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One mit einem hauseigenen Trailer-Feuerwerk. Wir sehen in einer knappen Minute noch einmal alle wichtigsten Spielmodi. Dazu zählen:

Der neue Battle-Royale-Modus namens Blackout

Die Evolution des Multiplayer-Modus

Drei verschiedene Zombie-Experiences

