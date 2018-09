Call of Duty: Black Ops 4 - Der offizielle Trailer zum Battle-Royale-Modus ''Blackout'' ist da!

Kurz vor dem Start der offiziellen Betaphase von Blackout veröffentlicht Activision den Trailer zum kommenden Battle-Royale-Modus aus Call of Duty: Black Ops 4.

Der offizielle Trailer zeigt alle relevanten Elemente und die Karte, auf der gespielt wird. Hierbei handelt es sich um die größte Karte in der Geschichte von Call of Duty! Die Spieler sollen mit einem Wingsuit ins Spielgeschehen gleiten, dort die Kontrolle über das Land sowie die Luft übernehmen und sogar die Hoheit über die See übernehmen. Einige Areale könntet ihr wiedererkennen, bekannte Map-Teile aus alten CoD-Games wurden verbaut. Der Name Nuketown dürfte jedem CoD-Fan ein Begriff sein!

Safe Zone und Zombies

Der BR-Modus beinhaltet zudem den Zugriff auf bekannte Klassen aus dem Hauptspiel. Zu den Vehikeln zählen Quads, schwere Transporter, Helikopter und mehr!

Auch die Todeszone ist erstmals zu sehen, in der sich die Spieler wohl besser nicht aufhalten sollten. Einen kleinen Gastauftritt haben außerdem Zombies. Ja, ihr habt richtig gelesen respektive gesehen! Unklar ist noch, ob die fleischfressenden Zombies ein Areal auf der Karte besetzen werden oder gar außerhalb der sicheren Zone auf euch warten.

In gewohnter Battle-Royale-Manier geht es darum, wer als letzter Spieler (oder Squad) auf dem Schlachtfeld übrig bleibt. Das Community-Feedback auf YouTube und Reddit ist im Schnitt recht positiv, die wartenden Spieler sind auf den Modus gespannt.

Mehr Infos zur Battle-Royale-Beta von CoD: Black Ops 4 hier einsehen:

