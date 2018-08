BlazBlue: Cross Tag Battle - Restliche DLC-Charaktere enthüllt, fünftes Franchise angeteast

Auch der japanische Entwickler Arc System Works hatte auf dem Prügelspiel-Turnier EVO 2018 neue Ankündigungen im Gepäck, und zwar zeigte man einen Trailer mit den restlichen DLC-Charakteren für BlazBlue: Cross Tag Battle, die Teil des Character Pass sind. Im Detail handelt es sich dabei um:

Nine (BlazBlue)

Izayoi (BlazBlue)

Mai (BlazBlue)

Labrys (Persona)

Mitsuru (Persona)

Akihiko (Persona)

Yuzuriha (Under Night In-Birth)

Mika (Under Night In-Birth)

Merkava (Under Night In-Birth)

Bald auch Kämpfer aus Senran Kagura?

In Nordamerika werden die Charaktere ab morgen verfügbar sein. Bisher hat sich der europäische Publisher PQube noch nicht dazu geäußert, ab wann die Kämpfer auch hierzulande erhältlich sein werden. Am Ende des Trailer wurde außerdem ein fünftes Franchise angeteast, das neben BlazBlue, Persona, Under Night In-Birth und RWBY ebenfalls Teil des Crossover-Beat'em-Ups wird. Dataminer haben im Code von Cross Tag Battle Files mit Bezug auf Senran Kagura gefunden. Als sonstige potentielle Kandidaten werden Arcana Heart und Melty Blood von Fans vermutet.