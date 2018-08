Bee Simulator - Bienen-Simulation angekündigt, erstmals spielbar auf der gamescom

Es ist kein Scherz und klingt doch so gut: Der polnische Entwickler Varsav Game Studios hat den Bee Simulator angekündigt - zu deutsch: Bienen-Simulator.

Im Bee Simulator nehmt ihr die Rolle einer Biene ein, die zusammen mit ihrem Volk ein scheinbar glückliches Leben verbringt. Um den Zusammenhalt zu gewährleisten, müsst ihr deshalb auch typische Aufgaben übernehmen: Rausfliegen, Blumen erkunden, Pollen sammeln und dann zurückbringen, um den Honig zu produzieren. Das Areal, das ihr dabei erkunden könnt, ist dem Central Park in New York nachempfunden.

Ene, Mene, Biene, verzieh bitte keine Miene

Abseits eurer Pflichten könnt ihr euch an einigen Beschäftigungen vergnügen: Wettrennen mit anderen Bienen, Tanzeinlagen und kleine Nebenaufgaben gehören zum Alltag. Allerdings müsst ihr stets darauf aufpassen, dass euch die feindlichen und bösartigen Wespen nicht angreifen.

Der Bee Simulator kann mit Freunden und Familie in insgesamt drei unterschiedlichen Modi gespielt werden, inklusive Koop-Gameplay und Splitscreen. Er erscheint für Nintendo Switch, PS4, Xbox One und PC. Besucher der gamescom 2018 können ihn dort zum ersten Mal in Halle 4.1 am Stand D-50 anspielen.