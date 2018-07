Assassin's Creed Odyssey - Ubisoft stellt das Kampfsystem im Detail vor

Freunde der bekannten Assassin's Creed-Reihe dürfen sich am 5. Oktober mit Odyssey auf den neuesten Ableger der Action-Adventure-Reihe freuen. Nun hat Publisher und Entwickler Ubisoft ein frisches Video zu dem kommenden Titel veröffentlicht, in dem auf das Kampfsystem sowie die Änderungen in Bezug auf den Vorgänger Assassin's Creed: Origins eingegangen wird.

Assassin's Creed Odyssey wird euch in das antike Griechenland schicken und zwei unterschiedliche Charaktere zur Auswahl bieten. So könnt ihr selber entscheiden, ob ihr lieber als Alexios oder Kassansdra spielen und die riesige Welt erkunden möchtet.

Assassin's Creed Odyssey Info-Flut: Brandneue Details enthüllt