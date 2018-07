Ab sofort gibt es etwas auf die Ohren! Denn Ubisoft hat nun das Main-Theme von Assassin's Creed Odyssey veröffentlicht. Dieses hört auf den Namen "Legend of the Eagle Bearer" und kann bei YouTube, Google Play, Spotify und Co. angehört werden.

Die verschiedenen Plattformen erreicht ihr durch die entsprechenden Links in der Videobeschreibung. Solltet ihr mit der Assassin's Creed-Reihe bereits ein wenig vertraut sein, dann werden euch die folgenden Klänge sicherlich ein wenig bekannt vorkommen und an die vorherigen Themes erinnern. Trotzdem haben es die Produzenten geschafft das neue Setting von Odyssey mit einfließen zu lassen.

Assassin's Creed Odyssey erscheint am 5. Oktober 2018 für PS4, Xbox One sowie PC.

