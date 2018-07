Zombieland 2 - Kommt im Herbst 2019 in die Kinos, Originalbesetzung bestätigt

Nun gibt es die offizielle Bestätigung: Zombieland 2 wird mit der Originalbesetzung aus dem ersten Teil zurückkehren. Doch damit nicht genug - auch der Director des ersten Films, Ruben Fleischer, sowie die beiden Producer und Writer, Paul Wernick und Rhett Reese, werden wieder mit an Bord sein. Alle Infos lest ihr unterhalb dieser Zeilen.

Wir erinnern uns: Im Oktober 2009 ist der Zombiefilm mit dem passenden Namen Zombieland in die Kinos gekommen. Passend zum zehnjährigen Jubiläum des Originals wird es im Herbst 2019 endlich einen zweiten Teil geben. Dies haben die Autoren des Erstlings in einem aktuellen Interview angekündigt. Anfang 2019 werden alle Beteiligten mit dem Dreh beginnen.

Doch es kommt noch besser für alle Zombie-Fans. Wie es heißt wird in Zombieland 2 außerdem die Originalbesetzung aus dem ersten Teil zurückkehren. Damit werden wir Jesse Eisenberg, Woddy Harrelson, Emma Stone und Abigail Breslin endlich wieder gegen die Untoten kämpfen sehen.

Rhett Reese and Paul Wernick have good news for #Zombieland fans: "We don’t know what you get someone for their tenth anniversary, but it may be a 'Zombieland 2'" https://t.co/lRTKAWJO5w