Zelda: Breath of the Wild - Nachfolger soll Potenzial der Switch voll ausreizen

Laut Producer Eiji Aonuma soll der Nachfolger von The Legend of Zela: Breath of the Wild wieder für die Nintendo Switch erscheinen und das Potenzial der Hybrid-Konsole voll ausreizen.

Im März 2017 ist das riesige Rollenspiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch und die Wii U erschienen. Innerhalb von kurzer Zeit entwickelte sich der Titel zu einem wahren Systemseller und ist für den enormen Erfolg der Hybrid-Konsole von Nintendo maßbeglich mitverantwortlich. Offenbar könnte auch ein Nachfolger für die Switch erscheinen, wie Producer Eiji Aonuma in einem aktuellen Interview mit T011 verraten hat.

Breath of the Wild 2 für die Switch

Allerdings soll der nächste Teil der Serie dann das Potenzial der Nintendo Switch völlig ausreizen. Dies sei bei Breath of the Wild nicht der Fall gewesen, da der Titel erst für die Wii U entwickelt wurde, und deshalb einige Möglichkeiten der Switch ungenutzt blieben. Erst später entschieden sich die Verantwortlichen dazu, auch eine Switch-Fassung zu entwickeln.

Bislang hat Nintendo nicht einmal einen Nachfolger von Breath of the Wild angekündigt. Wir müssen uns entsprechend also wohl oder übel noch ein wenig gedulden, ehe es erste Infos zu einem neuen Zelda-Nachfolger gibt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es noch fünf bis sechs Jahre dauern bis Nintendo einen neuen Ableger ankündigt. Vielleicht erscheint der Titel dann für die Switch sowie die Nachfolger-Konsole - ähnlich wie es bei der Wii U und Switch 2017 der Fall war.