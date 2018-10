Zelda: Breath of the Wild - Bowsette hat es via Mod ins Spiel geschafft

Der fiktive Nintendo-Charakter Bowsette, der seit rund einem Monat im Netz die Runde macht, hat es nun ins Spiel von The Legend of Zelda: Breath of the Wild geschafft. Eine PC-Mod zum Spiel transformiert Held Link in Bowsette.

Vor einiger Zeit berichteten wir über das Bowsette-Phänomen, einem Selbstläufer, der aus gegebenem Anlass von der Online-Community verbreitet wurde. Der fiktive Nintendo-Charakter aus dem Universum von Super Mario Bros. durfte sich mit einem Schlag nicht nur in unzähligen Zeichnungen und Memes wiederfinden, die Figur hat es sogar bis auf Pornhub und YouPorn geschafft:

Bowsette in Breath of the Wild!

Auch wenn sich Nintendo nicht wirklich zu Bowsette geäußert hat, ist der Charakter nun aus der zeitgemäßen Popkultur nicht mehr wegzudenken.

Mittlerweile gibt es das weibliche Pendant zu Bowser im Peach-Look sogar in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hierbei handelt es sich um eine Mod für den PC, die von der findigen Modder-Szene rund um Breath of the Wild erstellt wurde. Einen ersten Eindruck könnt ihr im untenstehenden Video erhalten. Leider steht die entsprechende Mod nicht zum Download bereit. Aber Lynard Killer lädt alle Interessenten auf den entsprechenden Discord-Server ''BotW Modding Hub'' ein, wo es in Zukunft Updates und mehr geben soll.

