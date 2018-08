Xbox One - Zwei weitere Tomb Raider-Spiele sind abwärtskompatibel

Seit dieser Woche ist die Liste der abwärtskompatiblen Spiele für Xbox One um zwei Spiele reicher, Tomb Raider: Legend und Tomb Raider: Anniversary. Außerdem sind die beiden Spiele momentan als Sonderangebot erhältlich.

Bevor die Tomb Raider-Reihe 2013 von Crystal Dynamics rebootet wurde, hat das Studio von 2006 bis 2008 mit Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary und Tomb Raider: Underworld drei weitere Action-Adventures mit Lara Croft veröffentlicht. Die Xbox 360-Versionen von Legend und Anniversary können ab sofort auch auf der Xbox One gespielt werden, das kündigte Larry Hryb, a.k.a. Major Nelson, in einem Tweet an. Das gilt sowohl für die Disc-Versionen als auch die Download-Fassungen der beiden Spiele.

Aktuell sind Tomb Raider: Legend und Tomb Raider: Anniversary, ebenso wie Tomb Raider: Underworld, zum Preis von je 1,99 Euro im Xbox Store erhältlich. Tomb Raider: Underworld ist schon seit längerer Zeit abwärtskompatibel, damit ist die Trilogie der letzten Generation auf der Xbox One komplett spielbar. Tomb Raider: Legend war das erste Spiel in der Reihe, das von Crystal Dynamics entwickelt wurde und eine Kurskorrektur gegenüber den Vorgängern vor Core Design darstellte. In Tomb Raider: Anniversary legte man den ersten Teil noch einmal in (damals) aktueller Grafik und mit erweiterten Gameplay-Features neu auf.