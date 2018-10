Xbox One - Metal Gear Solid 2&3 sind jetzt auch aufwärtskompatibel

Neben Metal Gear Solid: Peace Walker sind jetzt auch die restlichen beiden Spiele der Metal Gear Solid HD Collection für die Xbox 360 auch auf der Xbox One spielbar. Dies gilt sowohl für Retail-Versionen als auch digitale Einkäufe.

Das Abwärtskompatibilitäts-Programm für die Xbox One wird weiterhin fortgesetzt, seit dieser Woche können auch Metal Gear Solid 2&3 HD auf Microsofts aktueller Konsole gespielt werden, das kündigte Microsofts Larry Hryb in einem Tweet an. Dazu müsst ihr nur die entsprechende Disc aus der Metal Gear Solid HD Collection einlegen, bzw. das Spiel aus dem Store herunterladen. Das dritte Spiel der Collection, Metal Gear Solid: Peace Walker, ist schon seit längerer Zeit mit der Xbox One kompatibel.

Who the f**k is Solid Snake?

Die Metal Gear Solid HD Collection erschien ursprünglich 2012 für Xbox 360 und PlayStation 3 in Europa, später folgte eine Umsetzung für PlayStation Vita. In Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty spielt ihr die meiste Zeit als Raiden, einem neuen FOXHOUND-Agenten, der es im Jahre 2008 mit einer Terrorzelle auf einer Anlage außerhalb der Küste von New York City aufnehmen muss. Metal Gear Solid 3: Snake Eater ist dagegen in den Sechzigern angesiedelt und ihr schlüpft in die Rolle von Naked Snake, um eine Eskalation des Kalten Krieges zu verhindern.