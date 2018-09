Xbox Game Pass - Diese sieben neuen Spiele kommen im Oktober 2018

Auch im Oktober 2018 dürfen sich Xbox Game Pass-Abonnenten über viele neue Spiele freuen. Ganze sieben Titel werden der Spiele-Flatrate hinzugefügt. Highlight des Monats ist der Rennspiel-Hit Forza Horizon 4.

Der Oktober steht vor der Tür. Auch im kommenden Monat dürfen sich Abonnenten der Spiele-Flatrate Xbox Game Pass über neue Games freuen. Das Lineup kann sich wieder einmal wirklich sehen lassen. Bereits am Montag, den 01. Oktober 2018, stehen uns mit Wolfenstein: The New Order und dem Rennspiel Split/Second einige Highlights ins Haus.

Xbox Game Pass im Oktober 2018

Das größte Highlight erwartet uns dann allerdings am 02. Oktober mit dem Open-World-Rennspiel Forza Horizon 4. Darin verschlägt es uns im mittlerweile legendären Auto- und Musikfestival ins virtuelle Großbritannien, in dem wir am Steuer von über 450 Fahrzeugen den vier Jahreszeiten trotzen.

Forza Horizon 4 Der König der Arcade-Racer ist zurück!

Microsoft hält sich also an das Versprechen, alle künftigen First-Party-Titel direkt im Xbox Game Pass anzubieten. Doch auch Shooter-Freunde dürfen sich zum Start des vierten Quartals auf einige Highlights freuen.

Folgende Spiele sind im Oktober 2018 neu in der Spiele-Flatrate:

Wolfenstein: The New Order

Metro 2033: Redux

Shantae: Half-Genie Hero

Westerado: Double Barreled

LEGO Indiana Jones: The Original Adventures

Split/Second

Forza Horizon 4

Was ist der Xbox Game Pass?

Bei Xbox Game Pass handelt es sich um einen kostenpflichtigen Service für die Xbox One. Eine Mitgliedschaft kostet nach einer kostenlosen 14-tägigen Testphase 9,99 Euro im Monat und gibt euch Zugriff auf alle künftigen Exklusivtitel. Das Angebot beinhaltet unzählige Xbox One-Titel und abwärtskompatible Xbox 360-Spiele, die heruntergeladen und ohne Beschränkung gespielt werden können.

Xbox Game Pass Alle Exklusivtitel zum Launch kostenlos im Game Pass

Das Spiele-Lineup wird jeden Monat um neue Titel erweitert, andere wiederum werden auch regelmäßig entfernt.