WWE 2K19 - Soundtrack mit Metallica, Eminem und Slipknot

2K Sports hat gemeinsam mit der WWE den offiziellen Soundtrack zum kommenden WWE 2K19 bekannt gegeben. Unter anderem zeichnen sich Bands wie Bullet For My Valentine, Slipknot und Metallica für die musikalische Untermalung der Wrestling-Simulation aus.

Die WWE und Publisher 2K Sports haben den offiziellen Soundtrack für WWE 2K19 veröffentlicht. Das Besondere hierbei ist, dass sich jeder WWE-Superstar einen Song für den Soundtrack aussuchen durfte. Unter anderem finden sich Bands wie Metallica und Bullet for my Valentine auf dem Soundtrack wieder. Auch Rap-Superstar Eminem ist in WWE 2K19 zu hören. Eine Auflistung aller Songs findet ihr anbei.

Seth Rollins: Slipknot: „Override“

Baron Corbin: Shinedown – „Devil“

New Day: Wale – „Ungrateful & Thankful“

Daniel Bryan: Awolnation – „Passion“

The Miz: Bullet For My Valentine – „Skin“

AJ Styles: Eminem – „Survival“

Triple H: Metallica – „Spit Out The Bone“

Alexa Bliss: Fall Out Boy – „Champion“

Samoa Joe: Migos – „Work Hard“

Flair Family: Offset & Metro Boomin – „Ric Flair Drop“

Sami Zayn: Rancid: „The 11th Hour“

Elias: Post Malone ft. 21 Savage – „Rockstar“

Bekanntgabe über Youtube

Bei der Bekanntgabe der einzelnen Songs ließ sich 2K Sports etwas Besonderes einfallen. So wurde ein Youtube-Video mit den WWE-Stars "The New Day" und "Elias" veröffentlicht, in dem jeder Song, samt dem WWE-Superstar der den Song gewählt hat, vorgestellt wird. Zu sehen ist das Video auf dem offiziellen Youtube-Channel von The New Day-Mitglied Xavier Woods.

WWE 2K19 erscheint am 05. Oktober 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.