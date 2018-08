World of Warcraft - Unglaublicher Cinematic ''Old Soldier'' mit Varok Saurfang erschienen!

WoW-Fans dürfen sich über einen neuen Story-Trailer freuen, der heute im Vorfeld zu World of Warcraft: Battle for Azeroth erschienen ist. Der Cinematic handelt von Varok Saurfang.

Blizzard hat einen neuen Story-Trailer zu World of Warcraft: Battle for Azeroth veröffentlicht. Doch dieses Mal handelt es sich nicht um einen animierten Kurzfilm, sondern gleich um einen vollwertigen Cinematic-Trailer!

Cinematic: Old Soldier

Der Cinematic mit dem Namen "Alte Krieger" oder "Old Soldier" fokussiert den legendären Krieger der Horde Varok Saurfang. Die inhaltlichen Ereignisse schließen direkt an die kürzlichen Geschehnisse rund um Sylvanas Windrunner an, die sich für die Gräueltat am Weltenbaum Teldrassil verantwortlich zeigt.

In den Foren wurde diese Entwicklung nicht sehr gut von der Community aufgenommen, die sich vollends ablehnend gegen die neue Story stellt. Doch durch den neuen Cinematic-Trailer können die Hordler womöglich wieder neuen Mut schöpfen.

World of Warcraft Animated Short ''Warbringers: Sylvanas'' enthüllt, wer Teldrassil niederbrennt

Bereits in der Vergangenheit hat Blizzard bewiesen, wie weit ihr Handwerk rund um die hauseigenen Cinematics ausgereift ist. Auch im 6-Minuten-Trailer rund um Saurfang werden die Fans sicherlich auf ihre Kosten kommen!

Wir haben nachfolgend den Cinematic-Trailer in deutscher Sprache eingebunden. Und falls ihr den Trailer in englischer Sprache genießen möchtet, scrollt einfach ein Stück weiter!