World of Warcraft - Belagerung von Lordaeron jetzt live, kostenlose Novelle herunterladen

Die Prolog-Events zu World of Warcraft: Battle for Azeroth stehen in den Startlöchern! Horde und Allianz werden zum Kampf gerufen- werdet ihr diesem Ruf folgen?

Warcraft-Fans kommen derzeit voll auf ihre Kosten. Blizzard hat im Rahmen des Add-ons World of Warcraft: Battle for Azeroth die Story-Keule ausgepackt. Die Entwickler schwingen sie wie ein Draenei-Paladin von einer Animated-Short-Ecke zur anderen Cinematic-Trailer-Seite und wieder zurück!

Inhaltlich ist ''Die Belagerung von Azeroth'' nun als Antwort der Allianz auf die Zerstörung von Teldrassil seitens der Horde zu verstehen. Der Angriff ist nunmehr offiziell gestartet!

Prolog-Events live!

Spieler auf der Seite der Allianz können in Stormwind den entsprechenden Event starten, während die Horde in Orgrimmar ebenfalls zum Kampf antrit.

Lordaeron war in längst vergangenen Zeiten ein Teil der Allianz und für viele Menschen ein Zuhause. Nun gilt es, die Stadt zurückzuerobern und zeitgleich Kriegshäuptling Sylvanas Windrunner für die Gräueltat am Weltenbaum zu verantworten. Nun liegt es also an euch, wie die Geschichte ausgeht. Die Belagerung von Azeroth ist jetzt live!

Passend dazu gibt es kostenlose Novellen von Christie Golden mit ''Klagelied'' und Robert Brooks mit ''Ein guter Krieg'', die alle Spieler geschichtlich auf die Ereignisse in Battle for Azeroth vorbereiten sollen. Die Novellen sind übrigens auch in der Collector's Edition enthalten! Aber nachfolgend könnt ihr sie ganz einfach herunterladen und entspannt auf digitalem Wege lesen.