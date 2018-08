World of Warcraft - Animated Short ''Warbringers: Sylvanas'' enthüllt, wer Teldrassil niederbrennt

Ein Albtraum im Universum von Warcraft ist Wirklichkeit geworden. Der Weltenbaum Teldrassil, der direkt mit der Welt Azeroth verbunden ist, liegt in Schutt und Asche. Aber wer ist für diese Katastrophe verantwortlich? Der neue animierte Kurzfilm verrät es uns.

Blizzard veröffentlicht im Rahmen des neuen Add-ons World of Warcraft: Battle for Azeroth eine Reihe an Animated Shorts, die die Spieler tiefer in die Story einführt. Der aktuelle Streifen Warbringers: Sylvanas beantwortet eine Frage, die WoW-Fans schon vor geraumer Zeit gestellt wurde. Wer brennt den Weltenbaum von Azeroth nieder?

Teldrassil brennt!

Dieses Geheimnis ist nun gelüftet - und der animierte Kurzfilm hat es in sich! Inhaltlich sehen wir Sylvanas Windrunner, die sich mit einer sterbenden Nachtelfe unterhält. Ein Flashback führt uns in die Zeit von Warcraft 3 zurück, wo die Untoten mit Arthas an der Spitze über das Land herfielen. Zu dieser Zeit wurde Sylvanas zur Banshee Königin und erlitt unendliche Qualen. Vom Hass an das Leben selbst zerfressen, entscheidet sie sich schließlich den Weltenbaum Teldrassil niederzubrennen.

Dabei handelt es sich um eine bemerkenswerte Entwicklung, da der Weltenbaum direkt mit der Welt Azeroth verbunden ist und sich auch auf den Emeralt Traum auswirkt. Viele Unschuldige müssen zudem sterben und eines wird klar: Der Kampf zwischen der Horde und der Allianz nimmt in Battle for Azeroth ganz neue Maßstäbe an!

Sicherlich haben es sich einige schon gedacht, aber Darnassus und Teldrassil sind womöglich nur der Anfang eines langen Krieges. Die Allianz rüstet sich derzeit zum Angriff auf Undercity. König Anduin und sein Gefolge aus Lordaeron reagieren damit auf den Sturz des Weltenbaumes.

Allzu lange müssen wir uns auch nicht mehr auf das Add-on und die finale Phase mit Warbringers: Azshara gedulden, denn World of Warcraft: Battle for Azeroth erscheint beretis am 14. August für den PC (Windows) und Mac.