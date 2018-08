Wolfenstein: Youngblood - Spielt den Shooter alleine mit der KI oder im Koop-Modus

Bethesda bietet euch in dem kommenden Ego-Shooter Wolfenstein: Youngblood einen optionalen Koop-Modus an. Möchtet ihr lieber alleine spielen, übernimmt die KI eine der beiden Zwillingstöchter. Die Spielerfahrung soll sich dadurch nicht dramatisch verändern.

Im Juni kündigte Bethesda auf der E3 2018 den Shooter Wolfenstein: Youngblood an, der komplett im Koop-Modus durchgezockt werden kann und sich auf die Zwillingstöchter von Protagonist B.J. Blazkowicz fokussiert. Einige Jahre nach The New Colossus sind BJs Töchter erwachsen geworden und führen den Kampf gegen die Nazis weiter, genauso wie ihr Vater es bereits vor ihnen tat.

Wolfenstein: Youngblood Neuer Ableger mit Koop-Modus angekündigt

Solltet ihr den Titel allerdings lieber alleine genießen wollen, dann übernimmt die KI den Platz einer der beiden Zwillingstöchter.