Wolfenstein 2 - Leak - So schlecht sollen die Verkaufszahlen der PC-Version aussehen

Durch einen vor kurzem veröffentlichten Leak sind einige Verkaufszahlen von Steam-Spielen an die Öffentlichkeit gelangt. Darunter befindet sich unter anderem auch Wolfenstein 2. Laut der Zahlen haben sich bis zum 1. Juli 2018 lediglich 549.457 PC-Versionen des Titels verkauft. Das sind über eine Million weniger als bei dem Vorgänger. Selbst der eigenständige DLC Wolfenstein: The Old Blood hat sich mit 600.610 Exemplaren besser verkauft.

Durch einen Leak sind nun verschiedene Verkaufszahlen von Steam-Spielen bekannt geworden. Daraus geht hervor, dass vor allem die Verkaufszahlen der PC-Version von Wolfenstein 2 alles andere als rosig aussehen. Selbst der eigenständige DLC Wolfenstein: The Old Blood konnte sich bislang besser verkaufen.

Wolfenstein 2 - Günstige Edition mit The New Order und The Old Blood angekündigt