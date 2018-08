The Witcher (Serie) - Superman als Hexer: Henry Cavill will Geralt spielen

Der aus Mission Impossible: Fallout und Superman bekannte Henry Cavill würde gerne an der Witcher-Serie mitwirken. Er könne sich die Rolle des Geralt gut vorstellen, erklärte er in einem Interview mit IGN. Ohnehin sei er ein großer Fan der Spiele und Bücher.

Erst ging es um Mark Hamill als Vesemir, jetzt sogar schon um den Hauptdarsteller: Die Rolle des Geralt von Riva in der Witcher-Serie von Netflix ist durchaus begehrt.

In einem Interview mit Schauspieler Henry Cavill ging es eigentlich um seine Rolle in Mission Impossible: Fallout, doch eine Frage musste natürlich beantwortet werden: Was genau spielt Cavill aktuell?

The Witcher (Serie) Erste Folge braucht noch Jahre, bis sie auf Netflix ist

Cavill ist großer Witcher-Fan

Cavill ist bekannt dafür, ein großer Fan von World of Warcraft und The Elder Scrolls 5: Skyrim zu sein. Seine Liebe für Rollenspiele spiegelt sich auch in seinem aktuellen Lieblingsspiel wieder: The Witcher 3.

Er habe es gerade erst ein weiteres Mal komplett durchgespielt, so Cavill. Die Bücher von Andrzej Sapkowski, die als Vorlage für die Spiele gelten, erachte er als entsprechend gut.

The Witcher (Serie) Geralt, Ciri und mehr: Schauspieler werden bald gesucht

Henry Cavill als Geralt von Riva?

Die Kollegen von IGN stellten angesichts der durchaus überraschenden Antwort eine weitere Frage: Würde er gerne in der Witcher-Serie mitspielen und wenn ja, in welcher Rolle?

Cavill entgegnete dem, dass die Rolle des Geralt "fantastisch" wäre. Ob es dazu kommen wird, dürfte aber erst in Bälde bekannt sein:

The Witcher (Serie) Wer Geralt spielt, wird schon bald bekannt sein