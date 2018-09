The Witcher (Serie) - Dieser Schauspieler wird Geralt verkörpern!

Fans spekulierten bereits seit längerer Zeit, welcher Schauspieler in der kommenden Netflix-Serie The Witcher Protagonist Geralt von Riva verkörpern wird. Nun haben die Verantwortlichen die Katze aus dem Sack gelassen und offiziell bekanntgegeben, wer die Haupfigur besetzen wird.

Überraschend wird der Brite Henry Cavill den wohl bekanntesten Hexer verkörpern und der Serie somit ein Gesicht geben.

Cavill dürfte den meisten vor allem durch seine Rolle als Superman in der Comicverfilmung Man of Steel ein Begriff sein.

Außerdem verkörperte er mit Charles Brandon in der Serie Die Tudors einen charismatischen jungen Mann, dem die Frauen zu Füßen liegen und der keine Vergnügungen scheut sowie ein guter Freund und enger Berater des Königs Heinrich VIII. ist. In diesem Jahr war der Schauspieler außerdem in dem Actionfilm Mission: Impossible 6 zu sehen.

