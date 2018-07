The Witcher 4 - Neuer Teil wird kommen, aber nicht Witcher 4 heißen

Es soll definitiv einen weiteren The Witcher-Ableger geben, der sich aber nicht The Witcher 4 nennen wird. Schließlich ist die Trilogie und Geschichte rund um Hexer Geralt bereits abgeschlossen. Noch können die Verantwortlichen aber nichts zu dem zweiten Projekt neben Cyberpunk 2077 verraten.

Zwar wird mit dem Action-Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt die Geschichte rund um Hexer Geralt von Riva beendet, das bedeutet allerdings nicht, dass der polnische Entwickler CD Projekt RED mit der Welt abgeschlossen hat. Mehr als 33 Millionen Exemplare sind bislang von den bisher veröffentlichten The Witcher-Spielen verkauft worden und die Entwickler haben weiterhin "Appetit" auf mehr.

The Witcher 4 wird nicht The Witcher 4 heißen!

Innerhalb eines Interviews mit Bankier.pl (via VG247) deutete CD Projekt-Chef Adam Kiciński an, dass es mehr aus dem The Witcher-Universum geben wird. Derzeit arbeitet das Studio an dem Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077. Vorerst werden die Entwickler ihre Ressourcen sowie ihre Aufmerksamkeit auf diesen Titel fokussieren. Doch Kiciński fügte hinzu, dass eine Zeit kommen wird, um mehr zu dem zweiten Projekt zu sagen.

Außerdem verrät er, dass The Witcher 4 nicht so heißen wird. Da die ersten drei The Witcher-Ableger eine Trilogie bilden, können die Entwickler das nächste Spiel nicht einfach The Witcher 4 nennen.

"Das bedeutet natürlich nicht, dass wir die Welt von The Witcher, die wir seit über zwölf Jahren erschaffen haben, verlassen werden. The Witcher ist eines von zwei Franchises, auf denen die zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens aufbauen. Heute kann ich leider nicht mehr verraten."

