Geralt-Synchronsprecher Doug Cockle ist der Ansicht, dass Ciri als Hauptfigur in The Witcher 4 eine ziemlich gute Idee wäre. Bereits in The Witcher 3 wurde angedeutet, dass sie neue Welten besucht. Denkbar wäre beispielshalber die Reise in andere Universen wie nach Night City aus Cyberpunk 2077.

Die The Witcher-Reihe war zwar von Anfang an als Trilogie geplant und der polnische Entwickler CD Projekt RED möchte auch nicht davon abweichen, ein Prequel oder eine alternative Story haben die Verantwortlichen allerdings nicht ausgeschlossen.

Ciri in The Witcher 4?

Nun haben die Kollegen von Gamereactor mit Doug Cockle gesprochen, der Hexer Geralt in der englischsprachigen Version der Witcher-Spiele seine Stimme leiht. Anscheinend hat der Synchronsprecher eine ziemlich genaue Vorstellung wie für ihn die Zukunft der bekannten Reihe auszusehen hat und wer in die Rolle des Protagonisten schlüpfen sollte.

"Wenn du auf The Witcher 4 anspielst, kann ich nur sagen, dass ich keine Ahnung habe, obwohl ich denke, dass es schon so sein wird. Das ist meine eigene Meinung. CD Projekt Red wissen, was sie tun, und ich habe keine Ahnung, was der Plan ist, aber... Wenn ich CD Projekt Red wäre, würde ich The Witcher 4 machen, aber ich würde mich auf Ciri konzentrieren. In The Witcher 3 deutet sie an, andere Welten zu besuchen (einschließlich Cyberpunk 2077!), und ich denke, ein Spiel darüber wäre ein cooles Witcher 4."

Und tatsächlich gibt es in The Witcher 3: Wild Hunt einen Dialog, der zwischen Geralt und Ciri geführt wird. Darin beschreibt diese ein in einem anderen Universum angesiedeltes Gebiet, das perfekt zu "Night City passt" - der Stadt aus dem kommenden Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 passt.

"Häuser aus Glas. Die Menschen dort hatten Metall in ihren Köpfen. Führten Kriege aus der Distanz heraus. Nutzten Dinge, die eines Megaskops ähnlich waren. Und es gab keine Pferde! Jeder hatte stattdessen sein eigenes fliegendes Schiff."

Keine offizielle Aussage

Tatsächlich klingt das nach einer sehr interessanten Idee. Ob Ciri wirklich einen Gastauftritt in Cyberpunk 2077 haben wird, werden wir spätestens zum Release erfahren. Derzeit dürften die Entwickler alle Hände voll mit der Entwicklung von Cyberpunk 2077 zu tun haben. Möglicherweise gibt es aber bereits jetzt erste Ideen und Pläne, wie es mit der Witcher-Reihe weitergehen wird. Diese werden aber ziemlich sicher erst einmal nicht bekannt gegeben.

Wann Cyberpunk für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen wird, ist bislang ebenfalls unklar. Wir rechnen mit einem Release im Jahre 2020 oder 2021. Auf ein Witcher 4 müssen Fans wohl noch einige Jahre länger warten.

Alle Infos zu diesem Thema haben wir für euch in dieser News-Meldung zusammengestellt:

Cyberpunk 2077 Ciri bekommt eventuell Gastauftritt!