The Witcher 3 - Entwickler eröffnen neues Mobile-Studio

CD Projekt hat ein neues Studio im Herzen Warschaus eröffnet. Dieses soll sich ausschließlich auf Mobile-Games fokussieren. Das erste Spiel soll auf einem bereits bestehenden Franchise des Studios basieren.

Die polnische CD Projekt-Gruppe, die unter anderem für das Rollenspiel The Witcher 3 bekannt ist, hat ein neues Studio eröffnet. Im Zuge dessen erwarb man die Mehrheit der Anteile am zuvor unabhängigen Spokko-Studio in Warschau, die restlichen Anteile bleiben im Besitz der Gründer.

Spokko wird Zugang zum gesamten Portfolio der Gruppe erhalten, erklärt CD Projekt in einer Pressemitteilung. Dennoch plane man, Stokko unabhängig und autonom agieren zu lassen, um eine gewisse Freiheit zu gewähren.

Witcher für Smartphones?

Die Akquisition kam durch einen Vorschlag Spokkos zustande: Das Studio wollte ein für Smartphones gedachtes Spiel kreieren, das auf einem Franchise von CD Projekt basiert. Dort war man so angetan, dass man sich direkt für eine Übernahme entschloss.

„Wir kennen die Menschen, die hinter Spokko stehen, seit vielen Jahren. Sie kamen auf uns mit einer interessanten Idee zu, die auf einer unserer Marken basiert - eine Idee, bei der wir uns dazu entschlossen, in sie zu investieren. Wir wollen unser Geschäft mit innovativen Konzepten und Lösungen ausbauen. Die vom Spokko-Team vorgestellte Vision stellt ein ganz neuer kreativer Blickwinkel dar. Das neue Studio wird weitgehend unabhängig sein. Wir beabsichtigen, ihm eine eigene Identität und kreative Autonomie zu geben, die der Philosophie der CD PROJEKT Gruppe entspricht“ – Adam Kiciński, Präsident CD PROJEKT

Welche Marke wird es?

Bei den Spokko-Gründern zeigt man sich entsprechend begeistert:

„Wir waren froh zu hören, dass CD PROJEKT an unsere Idee glaubt. Unsere Zusammenarbeit mit Rafał und anderen Mitgliedern des Teams reicht weit zurück. Wir haben umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Casual Games, aber dieses Mal wollen wir an einem viel anspruchvsvolleren und ehrgeizigeren Projekt arbeiten, das neue Möglichkeiten für Spieler bietet. Es ist eine sehr spannende Herausforderung.“

Noch ist unklar, welche Marke CD Projekt und Spokko meinen. Derzeit existieren schließlich nur drei: The Witcher, Cyberpunk 2077 und Gwent. Letzteres ist allerdings lediglich ein Spinoff der Witcher-Reihe.

CD Projekt ist im Übrigen nicht der Entwickler, sondern lediglich das Mutterunternehmen. CD Projekt RED als Studio ist lediglich ein Tochterunternehmen, zusammen mit GOG und jetzt eben auch Spokko.

