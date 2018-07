A Way Out - Mehr als 2 Millionen verkaufte Exemplare in nur 3 Monaten

Publisher Electronic Arts und Entwickler Hazelight Studios dürfen sich über einen weiteren erreichten Meilenstein freuen. Mehr als 2 Millionen Exemplare sind bereits von dem Koop-Titel A Way Out verkauft worden - und das in nur 3 Monaten!

Bereits Mitte April gab es gute Nachrichten rund um den Koop-Titel von Hazelight Studios zu vermelden. Nur wenige Wochen nach Release konnte sich A Way Out mehr als 1 Million Mal verkaufen. Damit übertraf das Indie-Spiel sämtliche Erwartungen, auch von Publisher EA.

Nun hat Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, bekannt gegeben, dass der Titel zwischen April und Juni dieses Jahres von mehr als 2,6 Millionen Menschen gespielt wurde. EA erwartete für die erste Woche maximal 203.000 verkaufte Kopien und 894.000 am Ende seiner Laufzeit. Die zusätzlichen Kopien kommen jedoch vor allem den Entwicklern zu Gute: Als Teil der EA Originals bekommen diese sämtliche Profite, EA nimmt sich kein zusätzliches Stück vom Kuchen.

A Way Out Nächstes Spiel kommt wieder von EA

Neues Spiel soll völlig anders werden

Auch das nächste Spiel von den Hazelight Studios wird wieder in Zusammenarbeit mit Electronic Arts veröffentlicht. Der Publisher sei bislang "super-unterstützend" gewesen. Es dürfte jedoch noch eine ganze Weile dauern, ehe wir das neue Spiel in Empfang nehmen dürfen. Zwar möchten die Macher von A Way Out auch beim nächsten Projekt Spielmechanik mit Storytelling verbinden, allerdings auf eine völlig andere Art und Weise.