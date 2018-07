Warframe - Nintendo Switch-Version offiziell angekündigt

Digital Extremes ließ offiziell verkünden, dass Warframe einen Port für die mobile Konsole Nintendo Switch erhält. Entwickelt wird die Umsetzung von Panic Button.

Die Hybridkonsole Nintendo Switch erhält schon bald bekannten Nachwuchs. Mit Warframe schafft es ein weiterer bekannter Titel auf das portable Gerät. Die Konvertierung wird von Panic Button entwickelt. Hierbei handelt es sich um das Studio, das sich bereits für die Switch-Umsetzungen zu DOOM, Wolfenstein: The New Colossus und Rocket League verantwortlich zeigt.

Die Ankündigung wurde von Digital Extremes während der TennoCon 2018 vollzogen. Der kooperative Third-Person-Shooter trumpft mit über 38 Millionen registrierten Spielern auf, die fortan auch unterwegs spielen können.

Warframe auf Nintendo Switch

Zu den Kern-Features zählen über 35 Warframes, über hunderte Waffen und weit über tausend Anpassungsmöglichkeiten. Beispielsweise können Waffen und Rüstungen über ein flexibles Modsystem verändert werden. Die Entdeckung riesiger Open-Worlds ist ein zentraler Aspekt in Warframe. Doch am Ende ist noch unklar, wie viel genau von den Inhalten in der Switch-Version landen werden.

Wann Warframe für die Nintendo Switch erscheint, ist bisher ebenfalls noch nicht bekannt. Der Titel ist bereits für den PC, die PS4 und Xbox One erhältlich.

