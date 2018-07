Warcraft 3 - Neue Entwickler gesucht, Remake wieder im Gespräch

Blizzard sucht einen neuen Entwickler für Warcraft 3. Der soll sich für sämtliche Gameplay-Aspekte hauptverantwortlich zeigen. Ein seit längerer Zeit vermutetes Remake ist somit wieder im Gespräch.

Mehr als 16 Jahre nach Release scheint Blizzard noch lange nicht ans Aufhören zu denken: In einer aktuellen Stellenanzeige sucht das Studio neue Entwickler für den Strategie-Klassiker Warcraft 3.

Die Position des Senior Gameplay Engineers soll durch einen Kandidaten besetzt werden, der sich mit Echtzeitstrategiespielen auskennt und idealerweise Erfahrungen im Bereich von Kampfsystemen, KI und Multiplayer aufweist. Er soll bei Warcraft 3 hauptverantwortlich für Design, Implementierung und Aufrechterhaltung der einzelnen Gameplay-Systeme sein.

Warcraft 3 Remake in Arbeit?

In den vergangenen Monaten zeigte Blizzard verstärkt Interesse an der Warcraft-Reihe und lud sogar Profis in die eigenen Studios ein, um sie um Beratung zu bitten. Wenige Wochen später erschien ein Patch, der Widescreen-Support, Unterstützung für bis zu 24 Spieler in einer Lobby und Balance-Anpassungen mit sich brachte:

Warcraft 3 Neues Update 1.29 erschienen, hier sind die Patchnotes

Angesichts des 2017 veröffentlichten Remastered zum original Starcraft glauben immer mehr Fans daran, dass auch Warcraft 3 entsprechend bedient werden könnte. Seit Release des letzten Updates stiegen die Spielerzahlen stark an, die Online-Lobbies sind üppig gefüllt. Eine Enthüllung wäre auf der diesjährigen Blizzcon denkbar.