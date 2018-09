The Walking Dead - Wird Rick zum neuen Negan?

Was wird aus Rick Grimes in der 9. Staffel von The Walking Dead? AMC hat jüngst ein wichtiges Detail der Figur enthüllt, die große Änderungen und eine drastische Entwicklung des Charakters bedeuten könnte.

An dieser Stelle möchten wir eine Spoiler-Warnung aussprechen, die sich derzeit durch alle aktuellen News von The Walking Dead zieht. Wenn ihr die 8. Staffel von TWD noch nicht gesehen habt, werden nachfolgend womöglich Inhalte und Entwicklungen vorweggegriffen - in diesem Falle bitte nicht weiterlesen!

Rick mit neuer Waffe

Wie die meisten von euch wohl schon mitbekommen haben, wird es die Figur Rick Grimes nicht über die 9. Staffel von The Walking Dead hinaus schaffen. Der Schauspieler Andrew Lincoln wird fortan kein Teil der Serie mehr sein. Aber wie geht es mit Rick in der 9. Staffel eigentlich weiter?

Vor einiger Zeit wurde sein Outfit enthüllt, das sich wieder etwas mehr an die Anfangszeit und den Polizisten-Rick von TWD anlehnt. Und nun gibt es ein weiteres Detail, das jüngst an die Öffentlichkeit gelang. Rick wird ähnlich wie Negan einen todbringenden Baseballschläger erhalten, den ihr hier in der News einsehen könnt. Eine Anlehnung an den Schläger von Negan, der den Namen Lucille trägt, ist seitens der Produzenten ganz klar gewollt. Während Negans Waffe viel mehr ein Konstrukt aus Baseballschläger und Drahtgeflecht darstellt, setzt Ricks Prügelbolzen sogar noch einen drauf. Mit der stählernden Verarbeitung an der Oberseite wird er es wohl noch einfacher haben, die Köpfe der Zombies zu zertrümmern - oder gar von anderen Menschen?

Neuer Rick ein Despot?

Nun stellt sich die Frage, was wir abseits des neuen Äußeren von der Figur erwarten dürfen. Am Ende der 8. Staffel bahnte sich ein Konflikt an, der Darryl und Rick auseinandertreiben könnte. Ein Blick auf den neuen Rick zu werfen, bedeutet nun unweigerlich, an den alten Negan zu denken. Womöglich wird der Charakter zum Abschluss eine drastische Entwicklung und einen sogenannten "Mind-Change" an den Tag legen? Die Produzenten bauen die Figuren in TWD nämlich stets so auf, dass insbesondere die Waffen einen wichtigen Teil der Charaktere darstellen - denkt nur einmal an Michonne (Katana), Darryl (Armbrust) oder Negan (Baseballschläger: Lucille).

Womöglich spitzen sich die Ereignisse so sehr zu, dass Rick einen unschönen Pfad einschlägt. Wird er gar zu einem Despoten, der vor nichts und niemanden mehr halt macht? Das sind natürlich nur Spekulationen und diese Fragen lassen sich noch nicht vollends beantworten, aber eines ist klar. Die 9. Staffel wird sicherlich die eine oder andere Wendung bereithalten und womöglich nimmt die Serie nun endlich wieder etwas mehr an Fahrt auf.

Falls ihr The Walking Dead Season 9 ansehen möchtet, dann schaltet am 7. Oktober 2018 ein. Die Serie läuft hier in den Vereinigten Staaten auf AMC und Fox an, während sie in Deutschland via Sky ausgestrahlt wird.