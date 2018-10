The Walking Dead - Trauer um Serien-Schauspieler Scott Wilson

Der amerikanische Schauspieler Scott Wilson ist im Alter von 76 Jahren an einer langjährigen Leukämie-Erkrankung verstorben. Angehörige und Kollegen äußerten ihre Trauer in den sozialen Medien. "Ruhe im Paradies, Scott. Wir lieben Dich!", hieß es beispielshalber auf dem offiziellen Twitter-Account von The Walking Dead. Wilson verkörperte unter anderem den Farmer Hershel Greene in der bekannten TV-Serie The Walking Dead.

Der US-amerikanischer Schauspieler Scott Wilson ist unter anderem aus der Zombie-Serie The Walking Dead bekannt. Dort spielte er von 2011 bis 2014 Farmer und Familienoberhaupt Hershel Greene. Drei Jahre lang war er in der Serie der Publikumsliebling, bis er in der vierten Staffel eigentlich starb. Laut der Serienmacher wird Hershel in der neunten Staffel, die am vergangenen Sonntag in den USA gestartet ist, aber wieder auftauchen und einen Gastauftritt haben.

Am vergangenen Wochenende berichtete der offizielle Twitter-Account von The Walking Dead, dass Wilson im Alter von 76 Jahren, nach einem langen Kampf gegen seine Leukämie-Erkrankung, verstorben sei. Neben The Walking Dead spielte der Schauspieler unter anderem in bekannten Filmen wie The Great Gatsby, Pearl Harbor und The Last Samurai mit. In verschiedenen Serien wie Akte X, Law and Order und CSI: Vegas hatte Wilson Gastauftritte.