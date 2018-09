The Walking Dead - Tammy und Earl aus dem Comic ab Staffel 9 an Board

Die 9. Staffel von The Walking Dead steht in den Startlöchern und sie könnte mit zwei neuen Hauptfiguren überzeugen. Erstmals werden Tammy und Earl zu sehen sein, die bereits in den Comics eine Rolle eingenommen haben.

In der 9. Staffel von The Walking Dead wird es zwei neue Charaktere geben, die wir bereits aus den Comics kennen. Die Rede ist von Tammy Rose und Earl! Robert Kirkman, der sich für die Comicvorlage verantwortlich zeigt, hat in seinem TWD-Universum zwei Figuren geschaffen, die es endlich auch auf die große Serien-Leinwand von AMC schaffen.

Auf der einen Seite hätten wir Tammy (Brett Butler), über die nicht allzu viel bekannt ist. Doch eines ist ihr heilig im Leben - ihr Mann und ihr Sohn! Wenn wir ein Leitmotiv in vielen Figuren wiedererkennen, dann das andere Menschen den allerwichtigsten Platz im Herzen der Überlebenden einnehmen können. Die temperamentvolle Tammy liebt ihre Beiden und würde alles dafür geben, dass ihnen nichts geschieht. Doch anders als im Comic sind Tammy und Earl in der Serie verheiratet. Im Comic ist sie eigentlich mit einer aggressiven Figur namens Morton liiert.

Bei Earl (John Fynn) wird es nicht allzu kompliziert. Er ist ein einfacher Mann, der sich selbst als Spezialist für Waffen und Ausrüstung sieht, die man eben in einer Postapokalypse braucht. Der unkomplizierte Schmied stammt aus dem Örtchen Hilltop. Im Comic fungierte er teils als Lehrer für Carl - nun denn!

The Walking Dead AMC veröffentlicht First-Look-Bilder zur 9. Staffel

Großer Zeitsprung

Wichtig wird außerdem ein großer Zeitsprung in Season 9 werden. Die Showrunnerin Scott Gimple meldete sich diesbezüglich erst kürzlich zu Wort. Sie gab zu verstehen, dass sich die 9. Staffel eher wie ein Western anfühlen werde:

"Die Infrastruktur wie beispielsweise Straßen oder Brücken verändern sich und fangen an zu bersten. Zudem thematisieren wir, was passiert, wenn Lebensmittel und andere Dinge immer knapper werden."

Skybound hat zusätzlich ein paar Auszüge aus dem Comic online gestellt, die jedoch Spoiler enthalten könnten. Falls ihr sie trotzdem sehen möchtet, dann stattet Skybound gerne einen Besuch ab!

Brett Butler könnte den einen oder anderen Zuschauer womöglich bekannt vorkommen. Sie hat unter anderem eine Rolle in How to Get Away With Murder oder The Young gespielt. Auch John Finn ist kein Unbekannter. Er spielt in Serien wie Cold Case und Dawson's Creek mit oder auch in Filmen wie Catch Me If You Can und True Crime.