The Walking Dead - Staffel 9 startet heute in Deutschland, das müsst ihr wissen!

Heute startet die 9. Staffel von The Walking Dead in Deutschland. Wir haben ein kleines Round-up mit den wichtigsten Infos zum Start der neuen Staffel erstellt.

Nach dem brisanten Staffelfinale von The Walking Dead: Season 8 ging es regelkonform in die Serienpause. Doch nun ist die beliebte Zombieserie zurück, der Startschuss zur 9. Staffel ist gefallen. In den USA begann der Auftakt zu Season 9 bereits am 7. Oktober 2018 und ab heute dürfen auch die hiesigen Zuschauer einen Blick auf Episode 1 werfen. Wir haben alle Infos zur neuen Staffel von AMCs The Walking Dead für euch in der Übersicht zusammengefasst.

Wann startet Staffel 9 in Deutschland?

Die 9. Staffel von The Walking Dead feiert heute ihre Premiere in Deutschland. Episode 1 wird demnach am 8. Oktober 2018 erstmals über die heimischen Bildschirme flimmern, nachdem sie in den Vereinigten Staaten bereits am 7. Oktober 2018 auf AMC zu sehen war. Nachfolgend eine Aufzählung zu den kommenden Episoden mit dem jeweiligen Startdatum:

Episode: Am 08. Oktober 2018 - A New Beginning Episode: Am 15. Oktober 2018 - The Bridge Episode: Am 22. Oktober 2018 - Warning Signs Episode: Am 29. Oktober 2018 - The Obliged Episode: Am 05. November 2018 - What Comes After Episode: Am 12. November 2018 - Who Are You Now Episode: Am 19. November 2018 - Stradivarius Episode: Am 26. November 2018 - Evolution

Wo läuft Staffel 9 in Deutschland?

Hierzulande wird The Walking Dead: Staffel 9 auf dem Pay-TV-Sender Fox laufen. Die synchronisierte Version fürs deutsche Publikum geht exakt um 21:00 Uhr online und dann folgt jeden Montag eine neue Episode.

Fox könnt ihr ganz einfach über Sky empfangen. Alternativ geht auch der VoD-Streaming-Dienst Sky Ticket Entertainment. Mit einem Sky-Ticket, das aktuell für 4,99 Euro (2 Monate) zu haben ist, werdet ihr auf jeden Fall alle Episoden der ersten Staffelhälfte sehen können. Zudem könnt ihr alle acht Staffeln von The Walking Dead nachschauen. Ein Abo ist monatlich kündbar.

Hier geht es zu Sky!

Wie viele Episoden gibt es und was ist mit einem Midseason-Break?

Wie wir es bereits angedeutet haben, wird Season 9 in zwei Hälften aufgeteilt. Insgesamt verfügt Staffel 9 über 16 neue Episoden. Die ersten acht Episoden von TWD: Staffel 9 Teil 1 werden ab sofort im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt. Ende November ist dann vorerst Schicht im Walker-Schacht, genauer gesagt am 26. November 2018. Der Midseason-Break wird dann circa drei Monate andauern. Ab Februar 2019 laufen die Episoden 9 bis 16, also TWD: Staffel 9 Teil 2 - im Grunde gar nicht so kompliziert.

Worum geht es in The Walking Dead: Staffel 9?

Inhaltlich haben die Überlebenden aus Alexandria und ihre Verbündeten aus den umliegenden Dörfern den Tyrannen Negan nun endlich gelegt, der Krieg ist somit vorüber. Ein Zeitsprung erfolgt und nach 18 Monaten ist Rick nun immer noch dabei ein neues Netzwerk und eine friedliche Gemeinde aufzubauen. Doch in der Postapokalypse ist der Frieden kein dauerhafter Zustand und so kommt es zu neuen Konflikten.

Negan ist noch am Leben und unterhält sich in Gefangenschaft immer wieder mit Rick. Maggie will ihren eigenen Weg mit ihrem Gefolge einschlagen und Daryl würde lieber zu der Zeit zurückkehren, wo sie noch eine kleinere Gruppe waren. Das sind alles Ansatzpunkte für potenzielle Konflikte. Und als wäre das nicht schon genug, kommen neue Überlebende ins Spiel, die von dem Charakter Magna angeführt werden. Und was ist eigentlich mit der Gruppierung ''Whisperer'' aus den Comics? Womöglich werden sie nun auch endlich in der Serie zu sehen sein.

Möglicher Figurentod und neue Gesichter?

In der 9. Staffel werden einige Schauspieler die Produktion verlassen, während andere dazu kommen. Es könnte also passieren, dass einige Figuren sterben. Ihr solltet euch also auf tiefgreifende Wendungen gefasst machen. Auf der anderen Seite hat Norman Reedus zudem jedoch erst kürzlich bestätigt, dass er The Walking Dead bis zum bitteren Ende treu bleiben wird.

Das solltet ihr außerdem wissen:

The Walking Dead Tammy und Earl aus dem Comic ab Staffel 9 an Board

The Walking Dead Jon Bernthal feiert wohl Comeback in Staffel 9