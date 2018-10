The Walking Dead - Schauspieler Jeffrey Dean Morgan wünscht sich Serie oder Film zu Negan

Negan, also der Schauspieler Jeffrey Dean Morgan, hätte gerne eine eigene Serie oder einen Film zu seiner notorischen Figur mit dem Baseballschläger. Er hätte bereits mit dem Franchise-Chef Scott Gamble über das Thema gesprochen. Ein entsprechendes Spin-off zu The Walking Dead wäre durchaus denkbar.

Man kann von der Figur Negan in The Walking Dead halten, was man möchte. Die einen Zuschauer lieben ihn und die anderen hassen ihn für sein einnehmendes Auftreten. Immerhin ist er doch für den Serientod einzelner Figuren verantwortlich, die die Zuschauer jahrelang begleitet haben. Doch einer ist in jedem Fall auf ganzer Linie von Negan überzeugt - und das ist der Schauspieler Jeffrey Dean Morgan höchstselbst. Er geht sogar so weit, dass er Negan gerne in einer eigenen Serie oder einem Film - kurz gesagt ein Spin-off - sehen wollen würde.

"Mir war klar, dass sie über alles Mögliche (zu The Walking Dead) wie andere Filme und was auch immer sprechen würden. Ich weiß nicht viel darüber. Ich weiß, es wäre eine aufregende Möglichkeit, um diese Geschichte zu erzählen."

Negan in eigener Serie?

Morgan hat nämlich in der jüngsten Vergangenheit durchblicken lassen, dass er schon seit über zwei Jahren versuche, den Chief Content Officer Scott Gimple zu überzeugen, ob er nicht doch am besten ein Spin-off zu seiner Figur machen wolle. Und das könnte er auch, immerhin wurde Gimple vor einiger Zeit zum Chef über das gesamte Franchise befördert. Falls er ihn also tatsächlich von der Idee überzeugen kann, ist die Umsetzung gar nicht so abwegig und sie könnte vielleicht schon in naher Zukunft Wirklichkeit werden.

Ein weiterer Anhaltspunkt wäre die Comic-Reihe ''Here's Negan'' von TWD-Schöpfer Robert Kirkman, die sich voll und ganz auf die Figur Negan konzentriert. Morgan versichert zudem schon jetzt, dass er auf jeden Fall ja sagen würde. Er würde gerne sehen, was Negan vor der Zombieapokalypse gemacht hat. Bei so einer Figur wie Negan sehe man bei solch einer Vielzahl an Charakteren und Handlungssträngen einfach nicht genug von diesem Charakter, um sie ausreichend auszuerzählen.

Was würdet ihr von so einer eigenen Serie halten?

Wir wissen heute, dass The Walking Dead noch mindestens zehn Jahre am Leben bleiben wird und weitere Serien und Filme folgen könnten. So wurde vor einiger Zeit ein 10-Jahresplan für das Franchise veröffentlicht. Mit Fear The Walking Dead gibt es bereits ein erstes Spin-off zur Serie. Die Serie geht schon bald in die 5. Staffel.

Wer wissen möchte, wie es demnächst mit The Walking Dead weitergeht, der sollte ab dem 8. Oktober 2018 auf keinen Fall die 9. Staffel verpassen. Sie wird hierzulande auf dem Pay-TV-Sender Fox zu sehen sein. Alternativ empfangt ihr Fox über Sky oder Sky Ticket Entertainment. Die 9. Season enthält 16 Episoden und wird einen Midseason-Break erhalten. TWD: Staffel 9, Teil 2 läuft dann voraussichtlich im Februar 2019.

