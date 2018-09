The Walking Dead - Mindestens 10 Staffeln und größeres Universum sollen noch folgen

The Walking Dead wird wohl noch mindestens 10 Staffeln erhalten, da sind sich die Verantwortlichen hinter der Serie einig. Außerdem wird das Universum rund um die Postapokalypse der Comic-Vorlage von Robert Kirkman wohl noch weiter ausgebaut als bisher.

Ob The Walking Dead in der 9. Staffel das große Ruder herumreißen wird und für höhere Einschaltquoten sorgt als die vorangegangenen Staffeln, ist durchaus fraglich. Aber mit der neuen Showrunnerin Angela Kang wird es aller Voraussicht nach eine Neuausrichtung der Serie geben. Auch die Tatsache, dass Andrew Lincoln alsbald die Produktion verlässt, wird eine hohe Tragweite für den weiteren Fortschritt der Hauptserie haben. Es werden andere Figuren ins Licht der Erzählung treten:

The Walking Dead Tammy und Earl aus dem Comic ab Staffel 9 an Board

Aber wenn es nach den Produzenten von TWD geht, ist der Zenit noch lange nicht erreicht. Bereits vor einiger Zeit hieß es, dass die Serie noch mindestens ein Jahrzehnt weiterlaufen soll. Und dieses Vorhaben untermauerte Scott M. Gumple kürzlich erneut. Gumple ist seines Zeichens ehemaliger Showrunner von TWD und hat nun die Verantwortung für das gesamte Franchise übernommen.

Gumple gibt zu verstehen, dass sie bereits Ideen für über 100 weitere Episoden, umgerechnet Material für mindestens zehn Staffeln, in petto hätten. Auch Josh Sapan von AMC meldet sich gegenüber The Hollywood Reporter zu Wort und versichert, dass es an den Plänen für die nächsten Jahre nichts zu rütteln gebe. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und spricht gleich von einem ganzen Universum. Das Franchise wird demnach neben Fear the Walking Dead um weitere Spinoffs reicher und auch von Crossover-Einlagen ist die Rede.

"The Walking Dead ist ein Universum... und wir haben einen Plan, wie wir die nächste Dekade handhaben - und. Dieser Plan ist ein vorsichtiger Plan, der die Welt der Fans aus dieser Welt respektiert."

Auch Overkill's The Walking Dead könnte sich im Spielesektor als vielversprechender Titel entpuppen. Das erste Feedback auf der gamescom 2018 war nämlich recht positiv. Nachfolgend erhaltet ihr einen kleinen Ersteindruck:

Overkill's The Walking Dead Neuer Trailer zum narrativen Koop-Action-Titel wirkt vielversprechend