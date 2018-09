The Walking Dead - AMC veröffentlicht First-Look-Bilder zur 9. Staffel

ABC hat kürzlich einige First-Look-Bilder zu Staffel 9 von The Walking Dead präsentiert. Die Fans der Serie warten gespannt auf die neuen Episoden, die ab Oktober durchstarten!

Bald ist es endlich so weit, The Walking Dead startet mit der 9. Season durch! Nach dem Aufschrei, dass der Schauspieler Andrew Lincoln die Produktion verlässt, dürfen wir uns aber erst einmal auf die nächsten Episoden freuen, in denen Rick Grimes noch zu sehen sein wird.

First-Look zur 9. Staffel

Das Warten hat ein Ende, am 7. Oktober läuft die erste Episode der 9. Staffel zu The Walking Dead an. Im Mittelpunkt der Erzählung steht abermals Rick Grimes, der mit seinen Verbündeten versucht, eine Zivilisation in der postapokalyptischen Welt aufzubauen. Die Charaktere sollen gewohnt anecken und Auseinandersetzungen mit Beißern fürchten. Doch im Verborgenen tut sich eine Gefahr auf, die noch schrecklicher sein soll als alles Dagewesene. Worum es sich hierbei wohl handelt?

Unterhalb der News könnt ihr die First-Look-Bilder einsehen, die AMC kürzlich veröffentlicht hat. Und wem das nicht reicht, der sollte ab Oktober auf jeden Fall wieder einschalten!