The Walking Dead: The Final Season - Letzte Staffel steht zum Download bereit

The Walking Dead: The Final Season

Ab sofort könnt ihr euch in die erste Episode der letzten Staffel zu dem Adventure The Walking Dead stürzen. Protagonistin Clementine tritt darin das letzte Kapitel ihrer langen und beschwerlichen Reise an. Der Staffelauftakt "Genug mit Wegrennen" zu dem Episoden-Adventure The Walking Dead: The Final Season steht ab heute für PS4, Xbox One sowie PC zum Download zur Verfügung und wird außerdem noch in diesem Monat in Europa und anderen Regionen für Nintendo Switch erscheinen. Die vollständige letzte Staffel kann für 23,99 Euro erworben werden. Die erste Episode kann ab sofort nach dem Kauf heruntergeladen werden. Alle folgenden Episoden (die Staffel besteht aus insgesamt vier Episoden) können bei Veröffentlichung heruntergeladen werden. The Walking Dead: Die letzte Staffel wurde auf Deutsch, Französisch, lateinamerikanischem Spanisch und brasilianischem Portugiesisch vollständig synchronisiert. Außerdem sind Untertitel für Deutsch, Französisch, lateinamerikanisches Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Italienisch, Russisch und sowohl traditionelles als auch vereinfachtes Chinesisch verfügbar. The Walking Dead: The Final Season Kostenlose Demo ab sofort für PS4 und Xbox One verfügbar The Walking Dead: The Final Season Clementine ist nun eine unerbittliche und entschlossene Überlebende, die das letzte Kapitel ihrer Reise angetreten hat. Nachdem sie jahrelang heimatlos war und Gefahren durch die Lebenden sowie die Toten trotzen musste, hat sie nun endlich die Chance, in einer abgelegenen Schule ein neues Zuhause zu finden. Aber sie wird Opfer bringen müssen, um es zu beschützen. Clem muss sich eine Existenz aufbauen und zur Anführerin heranreifen, ohne AJ aus den Augen zu lassen. Dieser Waisenjunge ist für sie zum einzigen Familienmitglied geworden, das sie noch hat. In dieser mitreißenden und emotionalen letzten Staffel wirst du deine Beziehungen definieren, gegen die Untoten kämpfen und bestimmen, wie Clementines Geschichte endet.

