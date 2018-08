The Walking Dead: The Final Season - Kostenlose Demo ab sofort für PS4 und Xbox One verfügbar

The Walking Dead: The Final Season

Ab sofort könnt ihr euch die Demo zu The Walking Dead: The Final Season für PS4 und Xbox kostenlos herunterladen. Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden, ehe die erste Episode zu Telltales Episoden-Adventure The Walking Dead: The Final Season offiziell für PS4, Xbox One und PC erscheint. Möchtet ihr euch im Vorfeld gerne ein eigenes Bild der finalen Staffel verschaffen, haben wir gute Nachrichten für euch. Zumindest für PS4- und Xbox One-Spieler steht ab sofort eine kostenlose Demo bereit, die euch die ersten Abschnitte schon jetzt spielen lässt. Bis jetzt haben die Verantwortlichen kein Wort darüber verloren, ob die Demo auch für den PC erscheinen wird. Die erste Episode der finalen Staffel zu The Walking Dead erscheint am 14. August. Die letzte Staffel wird außerdem später in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen. Alle Spieler, die Die letzte Staffel vorbestellen, können sich die vier Episoden der Staffel herunterladen, sobald sie verfügbar sind. Den offiziellen Teaser-Trailer haben wir unterhalb dieser Meldung eingebunden. The Walking Dead: The Final Season Release-Termin und Trailer zur ersten Episode veröffentlicht The Walking Dead: The Final Season Clementine ist nun eine unerbittliche und entschlossene Überlebende, die das letzte Kapitel ihrer Reise angetreten hat. Nachdem sie jahrelang heimatlos war und Gefahren durch die Lebenden sowie die Toten trotzen musste, hat sie nun endlich die Chance, in einer abgelegenen Schule ein neues Zuhause zu finden. Aber sie wird Opfer bringen müssen, um es zu beschützen. Clem muss sich eine Existenz aufbauen und zur Anführerin heranreifen, ohne AJ aus den Augen zu lassen. Dieser Waisenjunge ist für sie zum einzigen Familienmitglied geworden, das sie noch hat. Emotionale, herzzerreißende Geschichte - Begleite Clementine ans Ende ihrer Reise. Während sie sich eine neue Existenz aufbaut, musst du unerwartete Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen leben. AJ wird dir dabei über die Schulter sehen und von deinen Taten lernen.

- Begleite Clementine ans Ende ihrer Reise. Während sie sich eine neue Existenz aufbaut, musst du unerwartete Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen leben. AJ wird dir dabei über die Schulter sehen und von deinen Taten lernen. Mehr Kontrolle, mehr Spannung - Ein neues Schulterkamera-System, mehr Freiheit zur Erkundung detaillierter Umgebungen sowie nicht vorprogrammierte Kämpfe fangen die Ängste eines Lebens in einer Welt, die von den Untoten überrannt wurde, perfekt ein und erschaffen das bisher mitreißendste Spiel im Universum von The Walking Dead.

- Ein neues Schulterkamera-System, mehr Freiheit zur Erkundung detaillierter Umgebungen sowie nicht vorprogrammierte Kämpfe fangen die Ängste eines Lebens in einer Welt, die von den Untoten überrannt wurde, perfekt ein und erschaffen das bisher mitreißendste Spiel im Universum von The Walking Dead. Beeindruckender neuer Grafikstil - Der völlig neue „Graphic Black“-Grafikstil scheint direkt aus den Seiten der mit dem Eisner Award ausgezeichneten Comicserie zu fließen und erweckt die Welt von The Walking Dead wie nie zuvor zum Leben. Unterstützt 4K-Auflösung und High Dynamic Range auf kompatiblen Geräten.

