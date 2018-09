The Walking Dead: The Final Season - Kann womöglich trotz Telltale-Pleite komplettiert werden

Telltale Games strebt einen vollständigen Release von The Walking Dead: The Final Episode an. Demnach könnten Episode 3 und 4 womöglich auch erscheinen, nachdem der Titel vorerst nach der 2. Episode enden sollte.

Der ursprüngliche Zeitplan seitens Telltale Games sah vor, dass alle weiteren Episoden zu The Walking Dead: The Final Season bis Ende Dezember 2018 erscheinen sollten. Überraschenderweise meldete das Studio jedoch vor wenigen Tagen, dass nahezu alle Mitarbeiter entlassen werden mussten. Doch auch wenn die Telltale-Pleite vorerst mit sich zog, dass der Titel ebenfalls eingestellt wird und nach der 2. Episode mit einem Cliffhanger endet, gibt es jetzt eine neue Entwicklung diesbezüglich.

Vollständige Veröffentlichung

Telltale Games hat sich öffentlich zum Thema The Walking Dead: The Final Season zu Wort gemeldet. Sie geben an, dass mehrere potenzielle Partner eingeschritten wären, die ihr Interesse an der Vollendung von The Final Season bekundet hätten. Sie untermauern, dass sie keine Versprechungen machen können. Allerdings arbeiteten sie an einer aktiven Lösung, die eine Veröffentlichung von Episode 3 und Episode 4 einbezieht.

Während wir also auf einen vollständigen Release hoffen dürfen, wird die 2. Episode am heutigen Tag wie vorgesehen für alle Plattformen erscheinen. Wenn es mehr zum Release der anderen Episoden zu berichten gibt, erfahrt ihr es selbstverständlich bei uns auf PlayNation.de.

Und wie auch ihr den entlassenen Mitarbeitern von Telltale Games helfen könntet, erfahrt ihr in unserem Bericht zur Telltale-Pleite:

