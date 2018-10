The Walking Dead: The Final Season - Jetzt ist es offiziell, Skybound Games beendet Entwicklung

Nach der großen Pleite von Telltale Games haben sich die Verantwortlichen zur Fertigstellung von The Walking Dead: The Final Season geäußert. Das Spiel sollte in irgendeiner Weise beendet werden, allerdings war bis dato unklar, wie dies geschehen könnte und wer das Projekt beenden würde.

Telltale Games Jetzt wurden scheinbar auch die letzten Mitarbeiter entlassen

Doch diese Frage hat sich nunmehr beantwortet. Bei Skybound Games handelt es sich um die entsprechende Gaming-Sparte von Skybound Entertainment mit Robert Kirkman an der Spitze. Die Bestätigung erfolgte über diverse Tweets. Hier heißt es, dass sie "die Geschichte von Clementine richtig einpacken" werden, aber allzu viele Details stehen noch nicht fest.

Abseits dessen hat sich Robert Kirkman auf der New York Comic Con dazu ausgesprochen. Während eines Panels meint er hier, dass sie eine Übereinkunft mit Telltale Games getroffen hätten, sodass ihr Unternehmen das Spiel nun bis Season 4 zu Ende entwickeln darf.

Telltale Games Entwickler aus aller Welt versuchen zu helfen

Die Kollegen von IGN haben diesbezüglich ein Statement veröffentlicht, das besagt, es würden sogar einige der entlassenen Mitarbeiter von Telltale Games an der Vollendung mitarbeiten.

We’re SO happy to announce that we’ve reached a deal with @telltalegames that will allow Skybound to continue #TheWalkingDead: The Final Season! Let’s wrap up Clem’s story right! More details to come soon. pic.twitter.com/ShyREw65iq