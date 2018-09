The Walking Dead: The Final Season - Ebenfalls eingestellt, endet mit Episode 2 - Bericht

The Walking Dead: The Final Season

The Walking Dead: The Final Season wird angesichts der Schließung von Telltale Games offenbar nicht fertiggestellt. Das Spiel soll bereits nach der zweiten Episode enden und somit wohl in einem Cliffhanger abgeschlossen werden, berichtet ein US-Magazin. Die Meldungen rund um die Schließung von Telltale Games reißen nicht ab. Nun stellt sich heraus, dass The Walking Dead: The Final Season wohl nie fertiggestellt wird. Ursprünglich hieß es, dass von den 250 Telltale-Mitarbeitern bis zum Ende des Jahres 25 an Bord bleiben werden, die sich ausschließlich um die Fertigstellung der Staffel kümmern sollen. Das Videospielmagazin USGamer berichtet nun jedoch, dass es nicht dazu kommen soll. Telltale Games Insolvenz: Studio schließt, The Wolf Among Us 2 & Stranger Things eingestellt Serie endet mit einem Cliffhanger Ehemalige Mitarbeiter des Studios sollen erklärt haben, dass auch das The Walking Dead-Team gefeuert wurde. Die verbliebenen Mitarbeiter seien in Wirklichkeit für ein vertraglich zugesichertes Netflix-Projekt zuständig, das Minecraft: Story Mode auf die Plattform bringt. The Walking Dead: The Final Season soll nun nach der in der kommenden Woche erscheinenden zweiten Episode enden. Ursprünglich waren insgesamt vier geplant, die letzte sollte im Dezember diesen Jahres erscheinen. Die Episode, das gesamte Spiel und die vollständige Serie würde somit mit einem Cliffhanger enden. Was mit Clementine geschieht, werden wir wohl nie erfahren. Eine offizielle Bestätigung für die Meldung steht noch aus. Telltale Games will sich in den kommenden Wochen zur Zukunft der einzelnen Projekte äußern.

