Vikings - Blutiger Trailer zu Staffel 5: Teil 2, Schöpfer verspricht herzzerreißende Episoden

Der neueste Trailer zu Vikings ist da und er verspricht Bösartiges. Der neue Wikinger-König bringt Düsternis und Chaos über die weiten Lande. Eine dunkle Zeit beginnt mit Season 5: Part 2. Die neue Staffelhälfte geht schon bald an den Serienstart!

Die Ereignisse spitzen sich zu in Vikings: Staffel 5. Die aktuelle Staffel wurde in zwei Staffelhälften geteilt, ähnlich wie es beispielsweise bei The Walking Dead gemacht wird. Die erste Staffelhälfte ist bereits ausgestrahlt worden. Nun warten die Vikings-Fans auf Teil 2 von Staffel 5. Die Verantwortlichen haben nun einen Trailer zur zweiten Hälfte von Season 5 veröffentlicht und er zeigt das, was im Vorfeld bereits angedeutet wurde. Finsternis und Chaos sind nun an der Tagesordnung. Der blutige Trailer zeigt die aktuelle Entwicklung auf.

Und an dieser Stelle müssen wir wie so oft eine kleine Warnung aussprechen. Falls ihr Vikings noch nicht bis zur 5. Staffel geschaut habt, dann solltet ihr womöglich nicht weiterlesen, um euch nicht spoilern zu lassen.

Achtung, Spoiler!

Ein finsterer Schleier legt sich über Kattegat und seine Bewohner. Mit einem neuen König, der seine Krone aus Vogel-Skeletten erhält, beginnt auch ein neues Zeitalter für die Wikinger. Das Serienposter zeigt zudem eine Person mit angeketteten Händen. Um wen es sich hier wohl handeln mag? Doch eines ist klar: Der Leitfaden "Descend Into Darkness" wird sich durch die neue Staffelhälfte ziehen.

Seitdem Ivar der Knochenlose (Alex Høgh Andersen) die Herrschaft übernommen hat, ist alles düsterer geworden. Der verrückte König verspricht pures Chaos.

Der geistige Schöpfer von Vikings, Michael Hirst, hat sich nun gegenüber ET Online zu Wort gemeldet. Er gibt zu verstehen, dass der Krieg erst angefangen habe. Der Seher hätte es bereits vorhergesagt, der Tod von Ragnar Lodbrok würde Terror unwirklicher Vorstellungskraft entfesseln - und das erwartet uns nun in der neuen Staffelhälfte. Dies würde ganz besonders dann geschehen, wenn jemand wie Ivar der Knochenlose im Spiel sei. Es sei ein Momentum, das nun gestartet ist und für lange Zeit anhalten wird. Weiter meint er:

"Jede Staffel wurde stärker, ist gewachsen, allein in ihrem Umfang und in jede mögliche Richtung. Staffel 5B ist voll mit ungewöhnlichen Twists, Wendungen und sehr tiefen emotionalen Storylines. Wir bitten nur darum, bis zur Folge 15 zu warten, die euch das Herz zerreißen und aus den Socken hauen wird."

Das ist mal ein Versprechen. Demnach dürfen sich die Zuschauer auf die eine oder andere spannende Entwicklung freuen. Nachfolgend haben wir den offiziellen Trailer zu Vikings Staffel 5: Teil 2 für euch eingebunden. Die neue Staffelhälfte feiert am 28. November 2018 ihre Premiere auf dem History Channel. Hierzulande wird die Serie sicherlich zeitnah auf Amazon Prime zu sehen sein.