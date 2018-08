Vampyr - Blutsauger-RPG erhält eine TV-Serie

Das Blutsauger-RPG Vampyr durchlebt einen medialen Wandel. Das Franchise wird zukünftig um eine offizielle TV-Serie bereichert. Fox21 konnte sich nun die Rechte an der Marke sichern und zeigt sich für die Produktion verantwortlich.

Dontnod Entertainment konnte in diesem Jahr viele Spieler mit ihrem düsteren AA-RPG namens Vampyr überzeugen. In der Haut von Dr. Jonathan Reid und zur Zeit des Ersten Weltkrieges übernehmen die Spieler die Kontrolle über den zwielichtigen Arzt, der sich als Vampir entpuppt. Blutsaugen oder die Opfer am Leben lassen? Diese Frage stellt den einen oder anderen Spieler vor ein moralisches Dilemma.

Vampyr bald im TV!

Doch nun wurde überraschend bekannt, dass Vampyr eine Umsetzung fürs Fernsehen erhalten soll. Um die TV-Adaption kümmert sich Fox 21, die sich bereits für Sons of Anarchy und Homeland verantwortlich zeigen, und DJ2 Entertainment, die mit der Produktion von Sonic the Hedgehog betraut wurden. Fox21 konnte sich nun die Rechte an dem Spiel von Focus Home Interactive sichern. Wann die TV-Serie zu Vampyr erscheint, ist bislang noch unklar. Sonic soll hingegen Ende 2019 erscheinen:

Der CEO von Dontnod, Oskar Guilbert, meint dazu in einem offiziellen Statement, dass dies ein aufregender, neuer Weg für Fans und Neueinsteiger sei, die geschichtsschwere Welt von Vampyr zu erforschen.

"Wir können es nicht erwarten zu sehen, wie das talentierte Team von Fox21 das düstere, atmosphärische Universum unseres Spiels ins Fernsehen transportiert."

Vampyr ist bereits seit Mitte des Jahres für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Falls ihr noch nicht Hand an Vampyr gelegt habt, dann könnte euch unser Test womöglich bei der Entscheidung verhelfen, ob der Titel etwas für euch ist:

