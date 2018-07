Uncharted - Der Film - Wird womöglich eine ganze Serie entstehen?

Nachdem Anfang der Woche überraschend der Fan-Film von Allan Unger mit Schauspieler Nathan Fillion veröffentlicht worden ist, sehnen sich Uncharted-Fans nun nach mehr. Möglicherweise wird mit ein wenig Glück eine ganze Serie zu der beliebten Spielereihe entstehen. In einem Interview verriet Unger, dass er bereits einige E-Mails von interessierten Leuten erhalten habe.

Mit dem Filmemacher Allan Ungar und dem Schauspieler Nathan Fillion schlossen sich zwei große Uncharted-Fans zusammengeschlossen, um gemeinsam an einer eigenen Umsetzung zu dem Franchises zu arbeiten. Schließlich lässt der offizielle Uncharted-Film mit Spider-Man-Darsteller Tom Holland derzeit noch auf sich warten.

Uncharted - Der Film Atemberaubender Fan-Film mit Nathan Fillion als Nathan Drake

Fans fordern eine Fortsetzung

Anfang der Woche war es schließlich soweit und Ungar sowie Fillion veröffentlichten ihr bis dahin geheimes Projekt in Form eines 15-minütigen Fan-Films bei YouTube. Über zwei Millionen Views sowie mehr als 130.000 Daumen nach oben sprechen eine klare Sprache. Die Community zeigt sich mehr als begeistert und würde am liebsten einen ganzen Film mit Nathan Fillion als Nathan Drake in der Hauptrolle sehen.

In einem Interview mit den Kollegen von Entertainment Weekly haben die beiden nun über die Dreharbeiten des Fan-Films gesprochen. Auf die Frage, ob es bereits Pläne für weitere Uncharted-Projekte gibt, antwortete Ungar: