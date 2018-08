Uncharted - Der Film - Steht der Start der Dreharbeiten an - mit Tom Holland als Nathan Drake?

Langsam aber sicher nimmt es Gestalt an: Mehreren Berichten zufolge stehen die Dreharbeiten des kommenden Uncharted-Films kurz vor dem offiziellen Startschuss – mit Tom 'Spider-Man' Holland in der Rolle des jungen Hauptprotagonisten Nathan Drake.

Der große Abschied mit Nathan Drake in Uncharted 4: A Thief's Ende liegt bereits über zwei Jahre zurück. Die Hauptgeschichte wurde zwar in vier spannenden Games erzählt, endgültig verabschieden müssen sich die Fans von Nathan Drake jedoch nicht. Bereits seit einigen Jahren kursieren Neuigkeiten durch die Medien, die von einer Verfilmung der erfolgreichen Uncharted-Reihe erzählen.

Star Wars Episode 9 Da ist er: Der komplette Film-Cast - inklusive Carrie Fisher

Wirklich konkret wurde es dabei aber nie, denn einige ungewisse Phasen samt Verschiebungen folgten – zwischenzeitlich hatte Sony die Verfilmung sogar komplett aus dem offiziellen Veröffentlichungskalender gestrichen. Nun scheint jedoch alles Gestalt anzunehmen und in trockenen Tüchern zu sein: Gegenüber dem Online-Magazin The Playlist erklärt Regisseur Shawn Levy, dass sich der Uncharted-Film aktuell ganz oben auf seiner Liste der anstehenden Filme befindet, ohne den genauen Status des Projekts zu konkretisieren. Dennoch gehen diverse Medienkollegen davon aus, dass der Drehstart bereits in naher Zukunft anstehen dürfte.

Spider-Man als junger Nathan Drake?

Untermauert wird diese These unter anderem durch die Tatsache, dass Levy in einem weiteren Satz erklärt, dass man ein sehr gutes Skript auf die Beine gestellt hat und dass man sich freut, Schauspieler Tom Holland an Land gezogen zu haben. Ohne dabei genauer auf die geplante Storyline des Filmprojekts einzugehen, lässt sich anhand des Alters des Spider-Man Schauspielers die Vermutung aufstellen, dass es sich beim Uncharted-Film um ein Prequel zu den bisher veröffentlichten Spielen handeln wird, welches die frühsten Abenteuer von Nathan Drake thematisieren wird. Wenngleich kein genauer Kinostart bekannt ist, könnte ein Drehstart in diesem Jahr darauf hindeuten, dass wir die Uncharted-Verfilmung noch 2019 zu Gesicht bekommen.