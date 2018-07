Uncharted - Der Film - Nathan Fillion deutet auf Beteiligung, Ankündigung schon bald?

Wer spielt Nathan Drake im Uncharted-Film? Den jüngsten Teasern zufolge könnte die Rolle tatsächlich der Schauspieler Nathan Fillion erhalten haben. In wenigen Tagen wird wohl die entsprechende Ankündigung folgen.

Das Franchise von Uncharted soll weiter ausgebaut werden, indem es einen Kinofilm verpasst bekommt. Vor einiger Zeit hat der Autor Joe Carnahan ein paar Details zum Filmskript verraten. Der Film soll aller Voraussicht nach ein R-Rating erhalten:

Uncharted - Der Film Für Erwachsene: Filmskript peilt R-Rating an

Der bekannte Schauspieler Nathan Fillion hat nun jüngst via Social Media einige Anspielungen auf den Uncharted-Film kundgetan. Alles deutet darauf hin, dass er die Rolle von Nathan Drake übernimmt.

Nathan Fillion als Nathan Drake?

Fillion hat nämlich ein Bild mit dem gefeierten Rapper Drake gepostet. Der zugehörige Text lautet "Sic Parvis Magna", was so viel bedeutet wie Großes aus kleinen Ursprüngen. Nach diesem Leitfaden lebte der bekannte Seefahrer Sir Francis Drake und umsegelte als zweiter Mensch 1577 bis 1580 in 10.018 Tagen die ganze Welt. Diese Attitüde sollte allen Uncharted-Fans noch tief im Gedächtnis liegen.

Da Nathan Fillion an keinem Uncharted-Spiel beteiligt war, spekuliert die Gaming-Community nun, ob er im Film auftaucht. Er spricht vom 16. Juli 2018 - womöglich wird hier die offizielle Ankündigung folgen.

In einem weiteren Posting, den er einen Tag später geteilt hat, sind einige Karten, eine Lupe und diverse Dinge zu sehen, die allesamt aus einem Uncharted-Film stammen könnten. Es bleibt also bis zur offiziellen Enthüllung spannend!

Bryan Cranston erhält Auftritt in Uncharted The Movie:

Uncharted - Der Film Bryan Cranston könnte ebenfalls eine Rolle übernehmen